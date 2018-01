Kléberson pode acertar com Newcastle O Newcastle ainda não desistiu da contratar o meio-campista Kléberson, do Atlético-PR, um dos destaques da seleção brasileira campeã do mundo na Ásia. Segundo informa a imprensa britânica nesta quarta-feira, dirigentes dos dois clubes deverão se encontrar na próxima terça-feira para discutir a transferência. O Newcastle estaria disposto a pagar US$ 5 milhões pelo jogador, de 22 anos. Segundo os jornais ingleses, o presidente do Newcastle, Freddy Shepherd esteve no Brasil há duas semanas para acertar a transferência, mas não se chegou a um acordo financeiro. O dirigentes brasileiros dizem que o Leeds também estaria interessado na contratação do meio-campista.