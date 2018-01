Kléberson pode ir a leilão na Justiça O América-MG anunciou nesta quinta-feira ter conseguido, na 2ª Vara Cível de Curitiba, uma liminar determinando a penhora dos direitos federativos do meia Kléberson, do Atlético-PR, caso o clube paranaense não pague uma dívida de R$ 118 mil. O valor, referente à última parcela da aquisição do zagueiro Wellington Paulo e do meia Fabrício, deveria ter sido pago em setembro. Pela decisão, o Atlético precisa pagar os valores até o dia 13, sob risco de o vínculo contratual do pentacampeão mundial ser leiloado. A assessoria de imprensa do Atlético informou nesta quinta-feira que o clube não foi notificado dessa decisão. Mesmo assim, o presidente Mário Celso Petraglia comentou o caso. "É um sensacionalismo feito pelo América", disse. "Não pode aparecer de forma técnica ou dentro de campo, está na segunda divisão, no ostracismo e, quem sabe, queria 5 minutos de estrelismo, promovendo-se em cima do melhor e maior jogador que joga no futebol brasileiro, o pentacampeão Kléberson." Segundo o presidente Mário Celso Petraglia, o Atlético não deve nada ao América, em razão de ter recebido do clube mineiro um cheque sem fundo, no valor de R$ 60 mil, que seria destinado ao intermediário da negociação. "Há um desencontro nisso aí", afirmou o dirigente. Ele revelou que uma decisão sobre o caso só deverá ser tomada em fevereiro. "Isso será resolvido da forma mais coerente e melhor para o Atlético, principalmente depois que cobrarmos o cheque sem fundo." Mário Celso Petraglia admitiu ter ficado surpreso com o fato de o América ter pedido penhora do vínculo contratual de Kléberson. "Estranho que não vieram buscar o saldo irrisório de que se dizem credores em cima dos próprios jogadores que são parte da negociação", comentou. "Preferiram o Kléberson para criar esse clima."