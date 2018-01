Kléberson quer jogar na Inglaterra O meio-campista Kléberson, do Atlético-PR e da seleção brasileira, disse nesta quarta-feira em entrevista ao jornal ?The Guardian? que sonha em jogar no futebol da Inglaterra. "Para mim, seria um sonho poder jogar na Inglaterra algum dia", declarou. O jogador garantiu estar à altura das exigências do futebol inglês: "Acho que estou pronto para assumir este desafio". Kléberson, de 23 anos, esteve negociando desde o segumdo semestre do ano passado, com alguns clubes britânicos, como o Newcastle United, o Leeds United e o Celtic, da Escócia.