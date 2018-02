Kleberson só volta a jogar em 2005 Campeão do mundo pelo Brasil na Copa de 2002, o volante Kleberson, do Manchester United, está fora do Campeonato Inglês até o fim do ano por ter sofrido uma contusão no joelho, durante confronto em que seu time venceu o Arsenal por 1 a 0, quarta-feira, nas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo treinador da equipe de Old Trafford, Alex Ferguson, que também disse que a lesão não foi tão séria como se pensava.