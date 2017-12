Kléberson troca Manchester pela Turquia O volante chegou neste domingo a Istambul, na Turquia, e assinou contrato por três anos com o Besiktas. O valor da transação não foi revelado pelo clube nem pelo Manchester United. Pentacampeão do mundo em 2002, o ex-jogador do Atlético Paranaense não conseguiu se firmar no futebol inglês. Atrapalhado por muitas lesões, participou de apenas 30 partidas em duas temporadas e nunca conseguiu mostrar o futebol que exibia no Brasil. No Besiktas ele terá a companhia de outro brasileiro: o atacante Aílton, que foi contratado do Schalke 04. Na primeira rodada do Campeonato Turco, disputada no fim de semana, o Besiktas empatou fora de casa com o Erciyesspor por 1 a 1.