Kleina arma Palmeiras ofensivo e escala Vinicius no ataque

SÃO PAULO - Visando melhorar a situação do Palmeiras no Campeonato Paulista, o técnico Gilson Kleina fez alterações na equipe que enfrentará o São Bernardo nesta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do torneio estadual. Durante o treinamento, o técnico promoveu a entrada de mais um atacante na equipe, fortalecendo o sistema ofensivo.

Mesmo com cinco gols em três jogos, Kleina ainda se incomoda com o ataque do Palmeiras. Vinicius, que participou da boa campanha da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, deve ganhar mais uma chance na equipe titular. João Denoni, volante que também participou da competição, foi o escolhido para dar lugar ao jovem atacante.

O treino foi dividido em três partes. Primeiro os jogadores fizeram uma atividade física. Depois o técnico dividiu as equipes e realizou um mini coletivo, com ênfase nas jogadas de bola parada, insistindo em cobraçanças de escanteio. A última parte os atletas foram liberados para o recreativo.

Nesta quarta-feira, o meia Valdivia ficou na academia, fazendo fortalecimento muscular e não treinou com bola. Apesar disso, Kleina confirmou o chileno como titular da equipe para quinta-feira. O Palmeiras deve ir a campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley e Valdivia; Maikon Leite, Barcos e Vinicius.

DE FORA

O volante Souza, se recuperando de um edema no joelho, apenas correu pelo gramado, acompanhado de Luan, que deve ter sua situação definida ainda nesta quarta-feira. O atacante apenas participou do rachão, realizado no final do treino.