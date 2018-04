Kleina defende Luan e Valdivia de vaias da torcida

SÃO PAULO - A derrota por 3 a 2 do Palmeiras para o Penapolense ficou marcada pelo protesto de parte dos torcedores contra o meia Valdivia e o atacante Luan. O técnico Gilson Kleina fez questão de defender os dois jogadores e pediu para a torcida ter mais paciência neste início de temporada.

"Não queremos uma divisão de torcida e nem de elenco. Temos que entender que todos nós somos Palmeiras. O Valdivia tem uma qualidade ímpar e ele está jogando no sacrifício. Muitas vezes reclamamos dele, mas sou testemunha que ele está muito comprometido. O Luan é a mesma coisa. Nos dois últimos jogos que fizemos, ele marcou dois gols. Não é fácil jogar com a pressão contra", destacou o treinador.

Kleina acredita que a pressão ainda é decorrente da campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B. "Temos de ter paciência. Estamos em um momento de transição e se tem que acontecer alguma coisa, ainda bem que foi agora no começo (do campeonato). Dá tempo de recuperar. Agora é levantar o moral de todos."

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira e volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o São Bernardo, às 19h30, no Pacaembu.