Kleina diz que Alan Kardec é jogador único no Brasil

SÃO PAULO - Em meio a especulações sobre o futuro de Alan Kardec, o técnico Gilson Kleina tenta manter o time do Palmeiras focado para a partida contra o Fluminense, neste sábado, às 21 horas, no Pacaembu. Ele ficou por cerca de 30 minutos conversando com dirigentes palmeirenses após o treino desta sexta-feira e, depois, disse na entrevista coletiva torcer para que o clube consiga manter o atacante.

"Ele sabe fazer várias funções. Ele é um jogador único no futebol brasileiro. A gente sabe o que ele representa para o Palmeiras. O mais importante é que ele quer fazer história aqui", disse o treinador, que, ao contrário de outras entrevistas, demonstrava um semblante de preocupação. "O que eu sei é que quero contar com o Kardec. Conversei com a diretoria e ela está mobilizada para ter a renovação. Esse é o posicionamento que me passaram."

O atacante não treinou nesta sexta-feira, por alegar que estava com dores em decorrência de uma forte gastrite. "Ainda não teve melhora em relação a ontem (quinta-feira, quando também ficou fora da atividade). Ele está sendo tratado e torcemos para que ele se recupere. Sem ele, tivemos que trabalhar de outra maneira o time, com uma formação mais de velocidade", comentou Kleina, ao falar sobre a ausência de Alan Kardec.

Apesar de toda confusão envolvendo Alan Kardec, nenhum dirigente do Palmeiras apareceu para dar entrevistas nesta sexta-feira. Sobrou para Kleina, inclusive para falar sobre a possibilidade de perder o jogador para o rival São Paulo. "A nossa obrigação é falar sobre o jogo. Essas questões ficam mais para a diretoria, mas estamos juntos e podemos falar do assunto sem problemas", minimizou o técnico.

Sem Alan Kardec, o Palmeiras deve ir a campo para enfrentar o Fluminense com Fernando Prass; Wendel, Tiago Alves, Lúcio e Juninho; Marcelo Oliveira, Josimar, Wesley e Valdivia; Marquinhos Gabriel e Leandro.