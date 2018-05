Kleina espera que Leandro reencontre o bom futebol

SÃO PAULO - Autor do gol de empate na vitória por 2 a 1 sobre o Criciuma, o atacante Leandro vive pela primeira vez uma má-fase com a camisa do Palmeiras. O atacante, que começou no banco de reservas por ter chegado só no sábado da seleção pré-olímpica, conta com o apoio do técnico Gilson Kleina, que espera por novos tempos para o jogador.

"O Leandro é um grande jogador e esperamos a reação dele. Ele serviu a seleção olímpica, muito graças ao que fez pelo Palmeiras. Acredito que ele vai fazer o que fez no ano passado, porque ele é bom jogador", disse o treinador.

Para Kleina, a volta dos gols e da boa fase será algo natural para o jogador. "Ele vai voltar a ter confiança. É aí que ele aparece o futebol dele. Ele tem recurso de drible e habilidade e é um jogador decisivo, como precisamos", completou.

Leandro fez 13 jogos e marcou três gols nesta temporada. O atacante foi um dos destaques do Palmeiras na Série B do ano passado e por causa disso, acabou contratado pelo Palmeiras no início do ano, após uma longa negociação com o Grêmio.

O jogador foi um dos convocados pelo técnico Alexandre Gallo para a disputa de um período de treinos com a seleção pré-olímpica e ele deve ser convocado para futuros torneios preparatórios da seleção nacional. O jogador, no ano passado, chegou até a ser convocado para a seleção principal, pelo técnico Luiz Felipe Scolari.