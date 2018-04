Kleina exalta 'pegada de Série B' e inteligência tática do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina não escondeu a satisfação com a vitória por 3 a 0 sobre o ASA, conquistada na noite desta terça-feira, em Arapiraca, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais do que o resultado, a atuação do Palmeiras deixou o treinador bastante contente, principalmente porque o time conseguiu rapidamente se adaptar ao novo esquema tático utilizado.

Em vez do 4-3-3, utilizado na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no sábado passado, em Itu, na o Palmeiras foi a campo no 4-4-2 com Wesley armando o jogo ao lado de Tiago Real no meio-campo.

"Isso mostra que a gente pode variar. Depois que vi alguns vídeos do ASA, preferi congestionar o meio porque sabia que eles iriam pressionar no começo do jogo. Deu certo. A equipe soube construir o jogo de forma inteligente. Na volta para o segundo tempo disse para os jogadores que a gente precisava ter calma e manter a posse de bola e a pegada de Série B", disse o treinador.

O Palmeiras abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e caiu de rendimento na etapa final. Para Kleina, isso já era esperado por causa do desgaste físico que o elenco teve nos últimos dias. "Nós jogamos no sábado e tivemos pouco tempo de recuperação. O ASA cresceu, mas teve poucos lances em jogadas individuais", completou.