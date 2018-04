Kleina faz mistério e esconde escalação da Ponte para encarar o Atlético-MG

Preocupado em somar pontos, o técnico Gilson Kleina manteve o mistério na escalação da Ponte Preta para o confronto com o Atlético Mineiro, domingo às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não sabe se vai iniciar o jogo com três atacantes ou se reforça a marcação com um quadrado no meio-campo.

Outra vez, Kleina fechou os portões do treinos realizados nesta sexta. Mas ele confirmou tanto a improvisação de Jeferson na lateral-esquerda quanto a volta do volante Fernando Bob. A direção do clube optou por não utilizar o lateral Danilo Barcelos, que tem vínculo com o time mineiro. No meio-campo, Bob entra na vaga de Naldo, suspenso com três cartões amarelos.

O técnico considerou produtivos os treinos da semana. "O Fernando Bob, voltando de contusão, estava meio inseguro. Mas com dois ou três treinos ele já estava tranquilo e nos deixou bem à vontade para escalá-lo", explicou Kleina.

O treinador também comentou sobre a entrada como titular, pela primeira vez, de Léo Gamalho, reforço vindo do Goiás. Ele terá a missão de substituir Lucca, artilheiro do time com 10 gols, e que está suspenso com três cartões amarelos.

"O Léo ainda precisa se adaptar ao nosso time. O testamos, simulando várias situações de jogo", completou Kleina. Resta saber se Léo Gamalho terá como parceiro de ataque apenas Emerson Sheik ou também Felipe Saraiva. Caso opte por uma formação mais conservador, o treinador deixará Felipe no banco e escalará Léo Artur.