Kleina minimiza pressão sobre Henrique: 'Ele não é o novo Alan Kardec'

SÃO PAULO - Enquanto Alan Kardec deixa o Palmeiras por uma porta, outro centroavante chega. O atacante Henrique, que estava na Portuguesa, terá uma dura e ingrata missão, de substituir o artilheiro alviverde. O técnico Gilson Kleina, que pediu a contratação do jogador, pede para que não façam comparações entre os jogadores.

"Não dá para comparar. O Henrique é mais de área, que tem o seu recurso, faz tabela, busca diagonal, tem presença de área e é agressivo com a bola na linha de fundo. Ele é bem dinâmico e vai bem na bola parada, mas ele pode nos ajudar com suas características, não com as do Kardec", disse o treinador.

A grande diferença, segundo Kleina, é a versatilidade de Alan Kardec. "Ele faz umas três ou quatro posições por jogo. Ele é um atleta diferenciado e caso realmente saia, fará falta", admitiu o comandante palmeirense.

Henrique fez parte de uma extensa lista de jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista e que chamamaram a atenção do Palmeiras. Além dele, o clube também mostrou interesse em Rafael Silva, do Ituano, e Douglas Tanque, do Botafogo-SP. Henrique fez sete gols com a camisa da Portuguesa e já passou por diversos clubes.

O jogador ganhou destaque em 2013, quando fez parte do time do Mogi Mirim que deu trabalho aos grandes no Campeonato Paulista. Ele foi para o Santos, onde não teve muitas oportunidades e acabou indo parar na Portuguesa. O jogador tem seus direitos federativos ligados ao Mirassol e o contrato com o Palmeiras vai até dezembro deste ano.