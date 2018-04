Kleina não quer que derrota para Sporting Cristal crie desconfiança

LIMA - A preocupação do técnico Gilson Kleina é não transformar a derrota para o Sporting Cristal, no Peru, pela Copa Libertadores, em motivo de preocupação ou desconfiança de sua equipe. O treinador do Palmeiras passou a maior parte da entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira lembrando dos feitos de sua equipe antes da partida. "A gente se classificou com esse sistema e jogadores. Não podemos desprezar tudo que foi feito antes. Tivemos dificuldades, mas nosso elenco está fortalecido com o que fizemos anteriormente", destacou o treinador.

A confiança de Gilson Kleina se dá pelo fato de que para as oitavas de final ele vai ganhar alguns reforços. Além de o meia chileno Valdivia e o atacante Kleber voltarem de lesão e o volante Wesley de suspensão, ainda o clube alviverde pode inscrever o zagueiro André Luiz e o meia Rondinelly e ainda tentar mais uma contratação.

A única preocupação de Gilson Kleina é fazer o time manter a postura como visitante. "Temos de aprender a jogar fora de casa, onde o ímpeto do adversário é sempre maior", destacou. Um dos poucos jogadores que admitiu displicência foi Ayrton. "Independente do adversário, temos de entrar com seriedade. Faltou vontade hoje (quinta)".