Kleina testa mudanças no Palmeiras para a estreia no Brasileirão

SÃO PAULO - O Palmeiras realizou mais um treinamento na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, visando a partida contra o Criciúma, domingo, no sul de Santa Catarina, e o técnico Gilson Kleina resolveu fazer alguns testes no elenco para ter mais força na marcação.

William Matheus e Josimar foram testados entre os titulares. "Temos maior consistência com eles e poder de marcação. Já com Juninho e Wesley temos uma equipe mais técnica e com maior mobilidade", explicou o treinador, que disse estar preocupado com a questão física de Juninho e Wesley.

"Eles fizeram uns dois ou três treinamentos com o grupo, pois estão voltando de lesão. Acredito que não terão problema algum e penso em começar o jogo com os dois, mas precisamos treinar outras opções. Vamos conversar com eles no sábado, mas a tendência é eles jogarem", completou o treinador.

O atacante Leandro passou a semana inteira treinando com a seleção pré-olímpica e só deve se reapresentar ao Palmeiras no sábado. Por isso, não deve começar jogando. Mas existe a possibilidade de ficar no banco de reservas.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo para a estreia no Campeonato Brasileiro com Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Bruno César, Marquinhos Gabriel e Valdivia; Alan Kardec.