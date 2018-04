Kleina testa primeira formação e esboça time para estreia no Paulistão

ITU - O técnico Gilson Kleina deu a primeira mostra do provável time do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista, dia 18, contra o Linense, no estádio do Pacaembu. Dos reforços, o único que apareceu entre os titulares foi o atacante Diogo. O treinador deve dar mais espaço aos novos jogadores conforme eles forem melhorando a condição física.

Na atividade realizada na sexta-feira em Itu, onde o time realiza pré-temporada, Kleina fez um treino tático com a seguinte formação: Fernando Prass; Wendel, Tiago Alves, Henrique e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Mendieta e Mazinho; Diogo e Alan Kardec. Ele ainda chegou a fazer diversas alterações na equipe, mas essa deve ser a formação da equipe que fará um jogo-treino contra o Red Bull neste sábado, em atividade fechada para a imprensa.

Dependendo da forma com que os atletas se desempenharem ao longo da próxima semana, alguns dos reforços também podem aparecer na equipe. Nesta sexta-feira, Lúcio, Victorino, William Matheus, Patrick Vieira, Leandro e Valdivia fizeram apenas atividades físicas. Dos reforços, Danilo Neco e Marquinhos Gabriel ainda não treinaram com o grupo.

A ideia do treinador é manter a base que treinou nesta sexta para o jogo contra o Linense. Alguns jogadores que poderiam aparecer como titulares, como Eguren e França, precisam melhorar a condição física, já que são atletas mais pesados e precisam estar bem fisicamente para render o que podem. Enquanto alguns chegam, outros saem. O atacante Caio foi emprestado para a Portuguesa e aguarda apenas os exames médicos para ser anunciado pelo time do Canindé. Ele foi emprestado até o fim da temporada.