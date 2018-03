Kleyr: 6º reforço da Lusa para a Série B Não faltarão novidades na Portuguesa, na tarde desta sexta-feira. Faltando uma semana para o início do Campeonato Brasileiro da Série B, o clube apresentará oficialmente seis novos reforços para a competição. O último nome da lista assinou contrato nesta quinta-feira: o centroavante Kleyr, de 23 anos, que defendeu o Varzim, de Portugal, na última temporada. Após o fraco desempenho no Campeonato Paulista, quando o time nem se classificou para a segunda fase, a diretoria da Ability Sports & Management, que administra o futebol do clube, resolveu reforçar todos os setores da equipe. Para as laterais, vieram Ângelo - ex-Corinthians e São Caetano - e Cláudio - que pertence ao Joinville e defendeu a própria Lusa em 2003. Para a zaga, a novidade é Acciolly, ex-Vitória e Bahia. No meio-campo, Almir, que passou pelo futebol japonês e pelo Rio Branco, de Americana, é o reforço. E no ataque, Edmílson, ex-Palmeiras e Santo André, e Kleyr, são as atrações. "O time ainda está em fase de formação, mas teremos um elenco forte para o campeonato", afirma o técnico Paulo Comelli, que pensa em escalar todos os contratados no jogo de estréia da Série B, contra o América-MG, dia 23, em Belo Horizonte. Embora apresentados apenas nesta sexta-feira, os novos jogadores já treinam com o elenco. Kleyr, campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2001 pelo Roma/Barueri e da Copa Centro-Oeste e goiano de 2002 pelo Goiás, participou do treinamento com bola no CT do Parque Ecológico. Sábado, haverá jogo-treino diante da Ponte Preta, em Jarinu.