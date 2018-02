Kleyr é a arma da Lusa em Fortaleza O jogo já estava nos acréscimos e a derrota da Portuguesa para o CRB, em Maceió, parecia certa. Mas no último lance, na cobrança de um escanteio, o centroavante Kleyr saltou para cabecear e deu sorte: após a falha do goleiro Ricardo, a bola bateu na nuca do atacante da Lusa, foi para as redes e decretou o empate por 3 a 3. Contra o Ceará, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, Kleyr começa jogando pela primeira vez na Série B do Brasileiro e, animado, espera que sua estrela volte a brilhar. "Ser titular era tudo o que eu esperava para mostrar aquilo que sei e estou fazendo nos treinos", afirmou. Revelado pelo Independência, do Acre, em 1996, Kleyr, de 23 anos, defendeu várias equipes até chegar ao Canindé. Teve rápidas passagens por Matsubara-PR, São José, América-MG e Vila Nova-GO. Foi campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Roma, de Barueri, em 2001, mas viveu o melhor momento no Goiás, pelo qual conquistou o Campeonato Goiano e a Copa Centro-Oeste. "Atuei com jogadores experientes, casos do Evair, Araújo e André Cruz", lembrou. "Aprendi muito com eles." Depois de nove meses no Varzim, de Portugal, resolveu voltar para o Brasil. "Tive propostas de outras equipes para ficar por lá, mas minha família não se adaptou ao país", explicou Kleyr. Contratado pela Portuguesa com a Série B em andamento, define-se como um atacante versátil. "Não gosto de atuar fixo na área, prefiro me movimentar bastante, participar dos lances e também aproveitar minha boa estatura (1,84 metro) nas bolas aéreas." Para o técnico Paulo Comelli, Kleyr pode suprir a ausência de Lucas Pereira, negociado com o Ajaccio, da França. "Ele possui algumas qualidades que o Lucas não tinha, pois é rápido e busca mais as jogadas fora da área", avaliou. Além de Kleyr, os zagueiros Lucas Souza e Acciolly, nos lugares dos titulares Alex Oliveira e César, ambos suspensos, serão as novidades da Lusa na partida em Fortaleza. O meia Bechara, recém-contratado, integra-se ao elenco neste fim de semana e já treina em São Paulo no domingo, quando o time inicia a preparação para enfrentar o Avaí, terça-feira, no Canindé.