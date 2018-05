Klinsmann acha que Alemanha pode ganhar a Copa

O ex-técnico alemão Jürgen Klinsmann afirma, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal Bild, que atualmente a seleção alemã é mais forte do que a que ele dirigiu em 2006, e que a meta de conquistar o título na Copa do Mundo da África do Sul de 2010 é um objetivo realista.

Klinsmann considera que, agora, a equipe tem uma maturidade que não tinha em 2006, quando o grupo liderado por Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm tinham pouca experiência internacional. Além disso, a equipe melhorou, segundo Klinsmann, com a chegada de jogadores como Piotr Trochowski e Mesut Özil.

"Acho que a equipe amadureceu com a experiência da Eurocopa 2008. Os 'jovens selvagens' começaram a acumular experiência com o Mundial de 2006. Além disso, vieram jogadores de qualidade como Özil e Trochowski", diz Klinsmann.

Klinsmann acrescenta que, com essa equipe, o título na África do Sul é possível se cada um estiver disposto a dar tudo pelo bom resultado, "e isso é algo", disse, "que normalmente os alemães podem fazer".