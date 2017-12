Klinsmann confirma que Ballack está fora da estréia da Copa O treinador da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, confirmou na manhã desta quinta-feira (horário local) que o meia e capitão Michael Ballack está fora da estréia da Copa contra a Costa Rica, nesta sexta, em Munique. O anúncio foi feito pouco antes da viagem da delegação de Berlim, onde o time está concentrado, para o local do jogo inaugural do Mundial. O jogador se machucou no amistoso contra a Colômbia, na semana passada, e vinha sendo poupado dos treinos nos últimos dias. "Ontem (quarta), ele só treinou por 30 minutos, não agüentou e saiu. Infelizmente ele não poderá jogar desta vez, mas o melhor agora é segurá-lo para as outras partidas da Copa", disse o técnico, que ainda não decidiu quem entrará no lugar de seu melhor jogador, que se transferiu do Bayern de Munique para o Chelsea (Inglaterra). A dúvida de Klinsmann, que deverá ser solucionada apenas momentos antes da partida, está entre Borowski, do Werder Bremen, e Sebastien Kehl, do Borussia Dortmund. Em Munique, a seleção alemã fará um treino de reconhecimento do gramado do Allianz Arena na tarde desta quinta (horário local). Após o jogo desta sexta, a delegação retornará para Berlim, onde iniciará a preparação para o confronto contra a Polônia, no dia 14, em Dortmund. A última partida na primeira fase será contra o Equador, no dia 20, em Berlim.