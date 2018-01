Klinsmann confirma que Kahn será titular contra Portugal O treinador da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, confirmou nesta sexta-feira que o goleiro Oliver Kahn será o titular da equipe na partida contra Portugal, neste sábado, em Stuttgart, na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo. A escalação do melhor jogador do Mundial de 2002 é uma espécie de prêmio, de acordo com o técnico. "O Kahn vai ser titular. Ele merece jogar. Teve um papel muito importante na nossa campanha. Ele teve grande influência nos jogadores mais jovens do time", afirmou Klinsmann, durante entrevista coletiva em Berlim. Além dos elogios para Kahn, Klinsmann não economizou palavras para o titular Jens Lehmann, considerado pelo técnico o melhor da Copa. "A relação entre o Kahn e o Lehmann foi muito boa durante a competição. O Buffon, da Itália, foi bem, mas o nosso goleiro foi o melhor de todos", comentou o treinador alemão, que ainda não definiu a equipe titular. Mesmo com dúvidas, o técnico já decidiu que o atacante Miroslav Klose começará jogando. E por um motivo simples e especial: conquistar o título de artilheiro da Copa. "O Klose vai jogar e o time vai jogar para ele ser o artilheiro. Um dos nossos objetivos é esse. Seria fenomenal que isso acontecesse", disse Klinsmann sobre o atacante, que marcou cinco gols até agora. Além do título de goleador do Mundial para Klose, a Alemanha encara Portugal para tentar fechar a competição de forma honrosa. "Queremos o terceiro lugar para coroar a nossa campanha. Vamos jogar para dar espetáculo para nossa torcida em Stuttgart", concluiu Klinsmann.