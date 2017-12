Klinsmann convoca nove para testes físicos em Frankfurt A 34 dias do início da Copa do Mundo, o técnico da Alemanha, Jürgen Klinsmann, quer avaliar completamente o potencial de seus atletas e convocou nesta sexta-feira nove jogadores para os testes físicos que a Federação Alemã (DFB) realizará a partir de segunda. Após os testes realizados no fim de abril, quando o treinador surpreendeu a todos e chamou o experiente zagueiro Jens Nowotny, de 32 anos, para exercícios em Düsseldorf, desta vez a comissão técnica da seleção escolheu Frankfurt para realizar suas avaliações naqueles que näo puderam participar da primeira fase. "Analisamos a situação e concluímos que para nós é muito importante termos os resultados completos de todos os jogadores com possibilidades de participarem do grupo do Mundial", explicou Klinsmann em comunicado emitido nesta sexta-feira pela DFB. A lista dos nove jogadores que näo estiveram em Düsseldorf por causa de lesões ou compromissos com suas equipes contém Fabian Ernst, Gerald Asamoah e o teuto-brasileiro Kevin Kuranyi, do Schalke 04, Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm, do Bayern de Munique, Miroslav Klose e Torsten Frings, do Werder Bremen, Per Mertesacker, do Hannover, e Mike Hanke, do Wolfsburg. Sob a direção do assistente-técnico Joachim Löw e do médico Tim Meyer, os atletas väo ser avaliados com relação a resistência, arranque, força e mobilidade e estabilidade dentro das quatro linhas. No mesmo comunicado, Klinsmann agradeceu às equipes alemãs por cederem seus jogadores para os testes da DFB. "Somos gratos pela compreensão e o apoio de todos", assinalou o treinador.