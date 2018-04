Klinsmann convoca para enfrentar Brasil O técnico da Alemanha, Jürgen Klinsmann, anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para o amistoso contra a Seleção Brasileira, dia 8, em partida comemorativa pela reinauguração do Estádio Olímpico de Berlim. As principais novidades são o retorno do meia Sebastian Deisler, afastado do grupo por causa de lesões e depressão, e a estréia do lateral Andreas Goerlitz, ambos do Bayern de Munique. O brasileiro naturalizado alemão, Kevin Kuranyi, do Stuttgart, também está entre os chamados. Confira a lista de convocados: Goleiros: Oliver Kahn (Bayern de Munique) e Jens Lehmann (Arsenal) Defesa: Frank Baumann, Frank Fahrenhorst (Werder Bremen), Andreas Hinkel, Philip Lahm (Stuttgart), Robert Huth (Chelsea) e Andreas Goerlitz (Bayern). Meio-campo: Michael Ballack, Torsten Frings, Bastian Schweinsteiger, Sebastian Deisler (Bayern), Fabian Ernst, Tim Borowski (Werder Bremen) e Bernd Schneider (Bayer Leverkusen). Atacantes: Miroslav Klose (Werder Bremen), Kevin Kuranyi (Stuttgart), Thomas Brdaric (Wolfsburg), Lukas Podolski (Colônia) e Gerald Asamoah (Schalke).