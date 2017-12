Klinsmann corta Kuranyi e convoca revelação na Alemanha O treinador da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, surpreendeu a todos os especialistas, nesta segunda-feira, ao anunciar a lista dos 23 jogadores que tentarão o tetracampeonato da Copa do Mundo para a Alemanha a partir de 9 de junho, contra a Costa Rica, em Munique. Klinsmann cortou da seleção o teuto-brasileiro Kevin Kuranyi, tido como certo, e convocou a revelação do Borussia Dortmund, David Odonkor. Como era esperado, a comissão técnica da seleção alemã deixou de fora o experiente meia do Bayern de Munique, Mehmet Scholl, e convocou outro experiente, o zagueiro Jens Nowotny, do Bayer Leverkusen. "Pode parecer surpresa, mas já estávamos observando o trabalho de Odonkor. Ele tem exatamente o que o time está precisando: velocidade, precisão e acho que vai trazer muitas vantagens ao time", observou o técnico, que ainda acrescentou que o jogador ficou extremamente feliz quando foi avisado por telefone que estaria na lista. O técnico disse que decidiu convocar Odonko há algum tempo, não apenas no domingo. Ele disse que o atleta era uma opção que estava aberta até o fim. Sobre Kuranyi, Klinsmann revelou que foi uma difícil decisão para a comissão técnica. "Kevin teve alguns problemas no início do ano e decidimos não convocá-lo", completou o campeão mundial de 1990, na Copa da Itália. A decisão foi criticada na imprensa alemã. O diretor da revista Kicker, Rainer Holzschuh, disse que o jogador é um "veterano" da Bundesliga, apesar de apenas 22 anos, e tem uma média de gols muito baixa. "Ele marcou um gol em 33 jogos nesta temporada. É questionável apostar só na sua velocidade como um fator decisivo para o Mundial", afirmou Holzschuh. Além de Nowotny, Klinsmann confirmou Lehmann com a camisa número 1 e reservou a camisa número 12 para Oliver Kahn, ratificando sua escolha do goleiro titular do início de abril. Metzelder e Kehl foram convocados apesar de estarem contundidos. Na apresentação da lista, no Mercedes Welt, na Salzufer, em Berlim, a comissão técnica apresentou um vídeo com todos os 23 escolhidos e deu uma coletiva. Confira a lista de convocados: Goleiros: Jens Lehmann (Arsenal - Inglaterra) Oliver Kahn (Bayern de Munique - Alemanha) Timo Hildebrand (Stuttgart - Alemanha) Defensores: Arne Friedrich (Hertha Berlim - Alemanha) Per Mertesacker (Hannover - Alemanha) Robert Huth (Chelsea - Inglaterra) Christoph Metzelder (Borussia Dortmund - Alemanha) Jens Nowotny (Bayer Leverkusen - Alemanha) Philip Lahm (Bayern de Munique - Alemanha) Marcell Jansen (Borussia Moenchengladbach - Alemanha) Meio-campistas: Michael Ballack (Chelsea - Inglaterra) Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique - Alemanha) Tim Borowski (Werder Bremen - Alemanha) Torsten Frings (Werder Bremen - Alemanha) Sebastian Kehl (Borussia Dortmund - Alemanha) Thomas Hitzlsperger (Stuttgart - Alemanha) Bernd Schneider (Bayer Leverkusen - Alemanha) Atacantes: Miroslav Klose (Werder Bremen - Alemanha) Gerald Asamoah (Colônia - Alemanha) Lukas Podolski (Colônia - Alemanha) David Odonkor (Borussia Dortmund - Alemanha) Mike Hanke (Wolfsburg - Alemanha) Oliver Neuville (Borussia Moenchengladbach - Alemanha)