Klinsmann define lista em encontro secreto no domingo A definição mais esperada do ano no futebol alemão vai sair de um encontro secreto da comissão técnica da seleção no próximo domingo. O técnico Jürgen Klinsmann vai assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, em Munique e depois vai se reunir, em local desconhecido, com seu auxiliar Joachim Löw e o treinador de goleiros Andreas Köpke para definir os nomes dos 23 convocados da Alemanha para a Copa do Mundo, que começa daqui a 29 dias. "Vamos nos reunir com calma no domingo, conversar exatamente sobre tudo e aí então chegar à nossa decisão. Onde isso irá ocorrer näo está combinado até o momento", explicou nesta quarta-feira o assistente técnico de Klinsmann na equipe nacional, Joachim Löw, ao Servico Alemão de Informações Esportivas. O anúncio oficial da lista de convocados será feito pelo próprio Klinsmann na próxima segunda-feira, em Berlim. No sábado, os três integrantes da comissão técnica väo fazer novamente um tour pelos gramados alemães, na última rodada da Bundesliga, para as últimas observações. Em Munique, Klinsmann observaria o desempenho do zagueiro Christoph Metzelder, do Borussia, mas ele se contundiu e deve ficar de fora da partida. Löw e Köpke ainda näo decidiram quais partidas observarão. A dúvida está entre Hamburgo e Werder Bremen, que disputam uma vaga direta para a Liga dos Campeões, e Wolfsburg e Kaiserslautern, que brigam para saber quem fica na Primeira Divisão. As duas partidas têm jogadores que podem ser escolhidos para a Copa, como Hanke, do Wolfsburg, e Lauth, do Hamburgo, além dos atletas do Bayern e do Werder, em constante observação. Segundo Löw, o supervisor da seleção, Oliver Bierhoff, será informado assim que a lista estiver pronta. "A decisão sairá da comissão técnica, mas quem tem a última palavra é o Jürgen", advertiu o assistente. Já no domingo à noite, os jogadores convocados para a Copa seräo informados pessoalmente, assim como aqueles que näo estiverem na lista. "Informar aos jogadores que eles não estäo na lista final para o Mundial será, com certeza, uma das minhas mais difíceis tarefas. Mas isso faz parte do meu trabalho", revelou Klinsmann, que ainda está na Califórnia, onde mora. Veteranos podem surpreender Para a imprensa alemã, a lista de Klinsmann näo trará muitas surpresas. O inesperado pode ficar por conta da convocação do atacante Oliver Neuville, de 33 anos, do Borussia Mönchengladbach, e do zagueiro Jens Nowotny, de 32 anos, que defende o Bayer Leverkusen. Ambos são jogadores experientes e já atuaram em competições importantes. Nowotny jogou pela última vez na seleção na Eurocopa de 2004, em Portugal, e Neuville esteve na Copa de 2002, na Ásia - entrou na final contra o Brasil e acertou uma bola na trave de Marcos. Um dia depois da divulgação da lista oficial, a seleção alemã viaja até Mannheim para enfrentar o FSV Luckenwalde, da liga amadora, para um jogo-treino de 60 minutos. O grupo parte na noite do mesmo dia para a Sardenha, no Mediterrâneo, e fica por lá cinco dias, como parte de um programa de recuperação física. A partir do dia 21, a seleção volta a se preparar física e tecnicamente para o Mundial em Genebra, na Suíça. No dia 27, encara a fraca seleção de Luxemburgo, em Freiburg, e três dias depois entra em campo contra o Japão de Zico, em Leverkusen. Já no mês da Copa, a equipe de Klinsmann faz a prova final para a competição contra a Colômbia, dia 2, no estádio do Borussia, em Mönchengladbach.