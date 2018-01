Klinsmann diz que Brasil está acima de todas as seleções O treinador da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, declarou nesta segunda-feira que a Copa do Mundo tem uma grande favorita para o título. É a seleção brasileira, dirigida pelo técnico Carlos Alberto Parreira. "O Brasil está em um nível acima de todas as equipes. Tem um plantel excepcional comandado pelo Parreira, que é um treinador fantástico", disse Klinsmann, que está em Madri para promover o Mundial da Alemanha. Só que além do Brasil, o técnico alemão ressaltou que outras seleções podem brigar pelo título. "O Brasil se sobressai do resto, mas outras equipes também têm chances como Argentina, Alemanha, Itália, Inglaterra, Holanda e Espanha", contou. Sobre os craques que brilharão na Copa, Klinsmann destacou quatro jogadores. São eles os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Kaká, o argentino Juan Roman Riquelme e o alemão Michael Ballack. "Mas, em geral, cada país tem seus próprios jogadores que deixarão sua marca", afirmou.