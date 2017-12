Klinsmann diz que seu futuro dependerá de como irá na Copa A seleção da Alemanha chegou, nesta segunda-feira, em Berlim, que será seu local de concentração durante a Copa do Mundo, e o treinador Jürgen Klinsmann já teve que responder várias perguntas sobre o seu futuro na equipe depois do Mundial. Na entrevista coletiva para toda a imprensa internacional, o técnico sabe que tudo dependerá da campanha alemã na competição disputada em casa. "Sei que para continuar, terei que ir bem na Copa. São dois anos de trabalho e tenho muito prazer em dirigir a seleção. Eu quero muito ficar, mas essa decisão não depende apenas de mim. Preciso conversar também com a minha família. O trabalho toma muito tempo e a opção tem de ser conjunta", afirmou Klinsmann. Se depender do apoio de seus comandados, o treinador poderá ficar sossegado com relação ao assunto. O lateral-direito Arne Friedrich revelou que a equipe jogará o Mundial para Klinsmann. "Acho que todo jogador que gosta do técnico, joga por ele. Esse é o meu caso e tenho certeza que é o dos outros atletas", disse o jogador do Hertha Berlim.