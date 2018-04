Klinsmann fica satisfeito com Alemanha Jürgen Klinsmann saiu feliz do gramado do estádio Olímpico de Berlim. O novo treinador da seleção alemã gostou do desempenho de sua equipe, rasgou elogios aos jogadores e viu, no empate de 1 a 1 com o Brasil, sinais claros de que a anfitriã da próxima Copa está no caminho certo. "Estamos crescendo", avaliou o ex-centroavante, que, aos 40 anos, tem o desafio de transformar o time da Alemanha em candidato ao título do Mundial de 2006. "O resultado me deixa satisfeito, porque fomos agressivos e ambiciosos no ataque. Por causa disso, agradeci a meus atletas." Em vários momentos, Klinsmann vislumbrou, também, a possibilidade de vitória e ficou surpreso com o ritmo do time. "Fomos dinâmicos, nos movimentamos com facilidade", afirmou. "Aos poucos, começa a aparecer o time que eu quero como padrão. Há também espírito de camaradagem entre mim e o grupo e a experiência contra o Brasil foi importante."