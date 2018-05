Klinsmann garante que não volta a trabalhar no Alemão O técnico Jürgen Klinsmann afirmou à edição desta quarta-feira do jornal alemão Bild que não voltará a comandar outra equipe no Campeonato Alemão. O treinador foi demitido em abril deste ano do Bayern de Munique, primeiro clube que comandou, após passar apenas nove meses na frente da equipe.