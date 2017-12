Klinsmann modera euforia, mostra otimismo e elogia Suécia O técnico da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, tratou de moderar a euforia que tomou conta de seus país depois das três vitórias obtidas na primeira fase do Mundial. Nesta quarta-feira, ele disse que está contente com primeiro lugar do grupo, mas que a competição começa realmente nas oitavas-de-final. "Estamos satisfeitos por termos vencido a chave. Isso nos dá confiança e motivação para os jogos que virão. Sabemos que ainda temos que melhorar, mas estamos contentes por termos evoluído bastante nestas últimas semanas. A verdadeira Copa começa agora". O treinador fez questão de elogiar o adversário do próximo sábado, a Suécia. "Eles merecem todo o nosso respeito. Vimos os três jogos que fizeram nesta Copa, e eles mostraram que podem competir com qualquer equipe. Mesmo na partida contra Trinidad e Tobago, cujo resultado foi decepcionante para eles, a Suécia jogou bem e já aos 20 minutos deveria estar vencendo por 2 a 0. Será um jogo difícil". Klinsmann fez questão de não superestimar a goleada por 3 a 0 imposta ao Equador, nesta terça, e ressaltou que o jogo teve condições especiais devido à ausência de cinco titulares na equipe sul-americana. No entanto, ele se mostrou otimista com relação aos próximos desafios e disse que sua equipe se encontra bem preparada, tanto física quanto mentalmente. Mas ele foi enfático ao dizer que, no momento, só pensa nas oitavas-de-final e na Suécia, e não quis entrar em detalhes sobre um eventual confronto com a Argentina, nas quartas-de-final. Mas ressaltou o poder das grandes equipes da América do Sul. "Jogar contra Brasil e Argentina é um desafio especial. Nos últimos dois anos, jogamos duas vezes contra o Brasil e mais duas contra os argentinos, e acho que não nos demos mal. Mas não acredito que se possa falar em vantagem se tivermos pela frente algum rival da América do Sul". A Alemanha nunca perdeu para uma equipe sul-americana, em uma Copa, antes da final. Além disso, nunca perdeu para um rival da América do Sul em um Mundial realizado na Europa.