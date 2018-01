Klinsmann mostra confiança em Schweinsteiger O técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, não teve nenhum receio em afirmar nesta sexta-feira, em Varsóvia, que o meia do Bayern de Munique, Bastian Schweinsteiger, está confirmado entre os titulares para o amistoso contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, em Dortmund. Apesar do suposto envolvimento do jogador com o mais novo escândalo de apostas no futebol da Alemanha, Klinsmann não pensa em poupá-lo. "Certamente que Schweinsteiger está no time titular", avisou Klinsmann, que visitou a Polônia nesta sexta-feira para uma série de compromissos. O treinador também acusa o jornal de Munique TZ de "irresponsável" por veicular o nome de Schweinsteiger como suposto envolvido no esquema. "Nós todos sabemos que a reportagem näo tem nenhum fundamento", acusou Klinsmann. O Bayern e o próprio jogador já entraram com uma ação judicial contra o Munique TZ. Por outro lado, a Promotoria de Munique desmentiu toda a reportagem do jornal. "A matéria é falsa", garantiu o promotor Anton Winkler.