Klinsmann não sabe se ficará após Copa O técnico da seleção alemã, Jurgen Klinsmann, não tem certeza de que continuará no cargo depois da Copa do Mundo mesmo que conquiste o título. ?Não sei se a conquista do título garantiria minha permanência à frente da seleção. Meu futuro está nas mãos da Federação.? Klinsmann, de 41 anos, é muito criticado na Alemanha por não viver no país. Ele mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e se comunica por telefone com os dirigentes e com os outros membros da comissão técnica.