Klinsmann não teme exageros dos jogadores na folga O técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, não se mostrou preocupado com o que os jogadores farão no curto período de folga, entre o meio-dia desta sexta-feira e às 18 horas de sábado. ?Essa é uma geração consciente do que tem de fazer e, além do mais, hoje em dia é impossível eles irem a qualquer lugar sem serem reconhecidos?, afirmou o treinador agora há pouco. ?Confio nestes atletas?, finalizou. Klinsmann diz que o descanso no meio da competição não tem nenhuma relação com o fato de a equipe já estar classificada para as oitavas-de-final do Mundial. ?Estava programado antes mesmo do início do torneio que existiriam períodos de folga aos jogadores e à comissão técnica. Entendemos que isso é positivo para o grupo, que pode assim visitar suas famílias e relaxar um pouco.? O técnico afirmou, no entanto, que evitará sair do hotel onde a equipe está concentrada em Berlim. ?Os atletas podem fazer o que quiser, mas eu vou ficar estudando o time do Equador, nosso próximo adversário?. Alemanha e Equador se enfrentam terça-feira, ambos têm 6 pontos na competição e disputarão o primeiro lugar do Grupo A.