Klinsmann não teme nervosismo de jovens contra a Suécia O técnico da Alemanha, Jürgen Klinsmann, disse nesta sexta-feira que os jogadores de sua seleção, muitos deles jovens e estreantes em Copas do Mundo, vão entrar tranqüilos e concentrados na partida contra a Suécia, que abre as oitavas-de-final, neste sábado, às 12 horas (de Brasília), em Munique. "Não vejo, nem mesmo entre os mais jovens, atletas nervosos, assustados, pensando demais na pressão da torcida, essas coisas", disse o treinador, que garante: os atletas estão com condicionamento físico perfeito e preparados emocionalmente. ?Agora não tenho mais de tentar motivar o elenco, porque eles se motivam sozinhos, esse é um time que sabe o que quer.? O lateral-esquerdo Philipp Lahm, considerado um dos melhores de sua posição e novato em Copas, afirma que a Alemanha tem time para ficar entre os quatro melhores, mas quer o título. ?Como todo jogador, sonho em ir sempre adiante. Vamos superar todas as barreiras e, quem sabe, comemorar no fim do Mundial.? O meia Schweinsteiger, outro calouro, aproveitou a coletiva desta sexta-feira para lembrar que há muitos comentários sobre os pontos positivos da seleção sueca. ?Mas eles também têm defeitos, deixam alguns espaços na defesa e nós vamos fazer de tudo para aproveitá-los.?