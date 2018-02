Klinsmann nega que dexará seleção alemã O técnico Juergen Klinsmann negou, neste domingo, que vai deixar o comando da seleção alemã. O treinador, que contrariou esportistas de seu país por insistir em continuar morando na Califórnia (EUA), disse que vai se encontrar com dirigentes da federação local, nesta terça-feira, em Frankfurt, para esclarecer o que considerou um mal-entendido. A entrevista foi concedida para uma emissora de televisão neste domingo, no intervalo do jogo Bayer Leverkusen 1 x 1 Stuttgart.