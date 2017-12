Klinsmann: o jogo foi tenso como um filme de Hitchcock Após empate de 1 a 1 no tempo normal e vitória de 4 a 2 sobre a Argentina na cobrança de pênaltis, nesta sexta-feira, em Berlim, o técnico da Alemanha, Jürgen Klinsmann, afirmou que "a partida foi tensa como um filme de Hitchcock". "As penalidades sempre são a maneira mais difícil de se vencer um jogo, ver aquilo do banco é muito difícil. Estou muito orgulhoso dessa equipe", falou o treinador. Eleito pela Fifa o melhor jogador da partida, o meia Michael Ballack qualificou a vitória de "sensacional", mesmo que o jogo não tenha tido muitas oportunidades claras de gol. "Foi uma partida muito equilibrada. As duas equipes erraram pouco, mas nos preparamos muito bem e nunca perdemos a confiança em nós mesmos", explicou o jogador que recentemente transferiu-se do Bayern de Munique para o Chelsea. O herói da vitória alemã, o goleiro Jens Lehman, que defendeu duas cobranças argentinas - uma do zagueiro Ayala e outra do volante Cambiasso - falou sobre a classificação de sua equipe para a semifinal da Copa: "Sair vencedores das quartas-de-final fantástico para nós. E não fiz mais do que o meu papel defendendo dois pênaltis." "Nós acreditamos muito em Lehmann quando fomos para as cobranças de pênalti, e agora ele provou todo o seu valor", disse Klismann elogiando seu camisa 1. "Sabíamos que seria muito, muito duro", confessou o técnico alemão, que concluiu: "A Alemanha e a Argentina mostraram que eram os dois melhores times da competição até agora e foram nos pequenos detalhes que conseguimos sair vencedores desse confronto tão difícil." O meia Bastian Schweinsteiger já pensa na Itália, que eliminou a Ucrânia ao vencer o jogo por 3 a 0. "Quero pegar os italianos porque temos uma conta pendente com eles", disparou a jovem revelação do Bayern de Munique, referindo-se ao amistoso realizado pelas duas seleções no dia primeiro de março deste ano. O jogo terminou com um palcar de 4 a 1 a favor da Itália.