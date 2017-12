Klinsmann quer 1.º lugar do grupo e escala "melhor equipe" O técnico da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, disse nesta sexta-feira que vai escalar "a melhor equipe" contra o Equador, na partida que vai definir o vencedor do grupo A, na próxima terça, em Berlim. "Vamos a campo com nosso melhor time contra o Equador, porque queremos ganhar de qualquer maneira para sermos os primeiros de chave". As duas equipes, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Copa, já garantiram vagas nas oitavas-de-final. Klinsmann não pensa em poupar dois jogadores importantes, o capitão Ballack e o zagueiro Metzelder, que levaram cartões amarelos e poderão ficar de fora da próxima fase em caso de nova punição. "Vamos levar esse jogo muito a sério. Faz tempo que observamos o Equador, e não somente nas recentes vitórias contra Polônia e Costa Rica", afirmou o treinador alemão. "É uma equipe que já mostrou que pode complicar a vida até das grandes forças do futebol, quando joga na altura de Quito - inclusive terminou em terceiro lugar nas Eliminatórias da América do Sul, atrás apenas de Brasil e Argentina".