Klinsmann quer o 1.º lugar do grupo para ficar em Munique O técnico da seleção da Alemanha, Jürgen Klinsmann, disse nesta quinta-feira que sua equipe vai continuar mostrando seu valor na partida contra o Equador, marcada para a próxima terça, em Berlim. "Vamos desfrutar a vitória contra a Polônia (1 a 0) e, a partir de amanhã (sexta), vamos nos concentrar no Equador. Queremos terminar em primeiro lugar no grupo e jogar em estádios que já visitamos", ressaltou. Se a Alemanha for a primeira colocada da chave, jogará a partida de oitavas-de-final em Munique, onde venceram a Costa Rica por 4 a 2. "Acreditamos nesta equipe. Precisamos de vitórias para termos as pessoas do nosso lado e, com isso, aumentarmos nossa confiança jogo a jogo", disse Klinsmann. "Respeitamos bastante o Equador, mas queremos derrotá-los e dar alegria a nossos 80 mil torcedores em Berlim". A tabela da Copa prevê que os classificados do grupo da Alemanha deverão cruzar com os dois primeiros colocados do grupo B, que tem a Inglaterra como favorita, além de Suécia, Paraguai e Trinidad e Tobago. Mas o treinador da equipe alemã diz que não escolhe adversários. "Acho que existem muitas seleções boas neste torneio. Mas, do nosso ponto de vista, podemos superar qualquer equipe. Estamos trabalhando bastante e vamos tentar".