Klinsmann vai ao Pacaembu para acompanhar jogadores americanos

SÃO PAULO - O técnico da seleção dos Estados Unidos, Jurgen Klinsmann, foi ao Estádio do Pacaembu nesta terça-feira para assistir ao jogo entre Palmeiras e Tijuana, pela Copa Libertadores, e observar atentamente dois jogadores. O meia Joe Corona e o lateral esquerdo Edgar Castillo fazem parte da seleção americana.

O alemão Klinsmann jogou as Copas de 1990, 1994 e 1998 e, como técnico, levou a seleção do seu país ao terceiro lugar no Mundial de 2006. Desde 2011, ele comanda a seleção dos Estados Unidos e nessa passagem por São Paulo, além de observar dois de seus jogadores, aproveita também para acompanhar os preparativos da cidade para receber a Copa de 2014.

Além disso, o jogo vale para que o técnico possa espionar jogadores mexicanos do Tijuana que possam enfrentar os Estados Unidos pelas Eliminatórias para a Copa de 2014. As duas grandes forças do futebol da Concacaf se enfrentam em setembro pela antepenúltima rodada do hexagonal final.