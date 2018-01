Klinsmann vai trabalhar na TV, mas quer voltar a treinar Ex-técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann confirmou nesta quinta-feira que irá trabalhar como apresentador de um programa esportivo de televisão na próxima temporada. No entanto, ele contou que não esqueceu a carreira de treinador e que voltará a atuar quando tiver uma boa proposta. Klinsmann, que deixou a seleção da Alemanha após levar o time da casa ao terceiro lugar na Copa do Mundo do ano passado, explicou que só concordou em assinar o contrato com a TV com uma cláusula que lhe permite sair para voltar a ser treinador. "Os dois anos trabalhando como treinador me deram muita coisa", disse Klinsmann, que está na Califórnia. "Eu definitivamente queria trabalhar como técnico, mas sabia que precisava de uma pausa antes", acrescentou ele após assinar contrato de dois anos com a emissora Arena. Aos 42 anos, Klinsmann afirmou que o trabalho na televisão não entraria na frente de nenhuma oportunidade como treinador. Ele fala fluentemente inglês, italiano e francês, além de um pouco de espanhol. Como jogador, ele já atuou na Itália, Inglaterra e França. Em busca da reaproximação "Esse emprego me ajudará a me aproximar do jogo de novo. Também estarei apto a observar os jogadores mais de perto", disse Klinsmann. "Com isso, eu estarei disponível para voltar a trabalhar como técnico no futuro." Klinsmann contou que a Arena havia lhe prometido "ajustar os horários caso o mesmo tivesse alguma nova situação". Ele disse ainda que a função na TV e a posição de treinador não interferem uma na outra. "Estou certo que é possível fazer as duas coisas." O alemão contou que passou os últimos 10 meses desde que deixou a seleção estudando espanhol e aprendendo mais sobre ser treinador. O trabalho na seleção foi sua primeira experiência no cargo. Ele acrescentou que foi procurado por vários interessados em contratá-lo. "Algumas coisas estão acontecendo", disse. "Houve vários contatos, tanto de seleções quanto de diferentes clubes. Ainda estou em fase de avaliar e pensar. As duas direções são possíveis."