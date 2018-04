Klopp confirma novo desfalque de Coutinho e põe em dúvida ida do meia à seleção

O técnico Jürgen Klopp confirmou que o meia Philippe Coutinho voltará a ser desfalque do Liverpool no confronto diante do Arsenal, domingo, em casa, pelo Campeonato Inglês. Em meio aos rumores sobre uma possível ida para o Barcelona, o treinador explicou que o brasileiro segue sofrendo com um problema nas costas.

Se continua fora do Liverpool, Coutinho pode ser desfalque também para a seleção brasileira. Sem sequer treinar com o elenco do clube inglês, o jogador deverá ser examinado pelo departamento médico da CBF para saber se terá condições de atuar nas duas próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Equador, quinta-feira que vem, e Colômbia, dia 5 de setembro.

"No momento, ele (Coutinho) está em nossa lista de lesionados e isso não mudou. Não estive em contato com a CBF até o momento, mas como são as regras, se eles quiserem vê-lo e examiná-lo, então ele terá que viajar para lá. É assim que é. Não sei exatamente, mas acho que isso vai acontecer. Então, vamos ver, não será um problema", disse Klopp.

Ao longo dos últimos dias, especulou-se que o afastamento de Coutinho estivesse acontecendo, na verdade, pelo pedido do jogador para ser liberado para acertar com o Barcelona. O clube espanhol teria realizado três propostas ao Liverpool pelo brasileiro e, apesar do desejo do meia, todas foram rejeitadas.

O Barcelona já teria chegado a oferecer algo em torno de 150 milhões de euros por Coutinho, mas o Liverpool preferiu segurar o jogador. Resta saber se o time catalão seguirá insistindo na tentativa de ter o brasileiro depois do acerto com Dembélé, francês contratado junto ao Borussia Dortmund por 105 milhões de euros.