Klopp descarta 'milagre', mas crê em vitória do Borussia contra o Real Madrid

ALEMANHA, Dortmund - O técnico Jürgen Klopp descartou um "milagre" contra o Real Madrid, no duelo desta terça-feira, mas mostra confiança em uma vitória do Borussia Dortmund em casa, no jogo da volta das quartas de final daLiga dos Campeões. Os espanhóis venceram a ida pelo folgado placar de 3 a 0, no Santiago Bernabéu.

"Eu não sei quantos milagres foram anunciados antes de acontecerem. Não temos o direito de falar sobre isso, mas temos o direito de dar tudo que pudermos amanhã (terça-feira). Se conseguirmos alcançar um resultado que nos faça avançar, ótimo. Caso contrário, queremos nos despedir da Liga dos Campeões com uma boa performance", declarou o treinador.

Klopp cobra uma postura mais firme dos seus jogadores em campo, depois da apatia demonstrada em Madri, na semana passada. "Nós podemos ser eliminados pelo Real Madrid. Isso não será um problema. Mas se você não estiver totalmente lá, você concederá mais de três gols. E eu não quero isso. Em Madri, não jogamos bem, mas desperdiçamos nossas chances", comentou.

Apesar da cobrança, o treinador não esconde que o Borussia terá uma missão muito complicada nesta terça. "Na Liga dos Campeões, tudo se resume a quando você será eliminado da competição. Ano passado fomos até a final. Neste, parece que vamos até as quartas. Mas ainda não acabou. Queremos vencer este duelo [jogo da volta]", declarou Klopp.