Klopp diz que Liverpool pode superar o Manchester City: 'Não é perfeito'

Com uma campanha espetacular, o Manchester City só perdeu uma partida no Campeonato Inglês, para o Liverpool, exatamente o seu rival nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, podendo ser campeão nacional já no próximo fim de semana. Na véspera do primeiro duelo entre os clubes pela competição europeia, no Anfield Road, o técnico Jürgen Klopp adotou um discurso de respeito ao rival, mas também destacou que o adversário possui defeitos para serem explorados.

"O City não é perfeito, mas isso não é possível. Este não é o momento certo para falar sobre fraquezas, no entanto. É de mostrar respeito a eles, é o que faremos", disse Klopp em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O treinador do Liverpool, porém, destacou que o Liverpool precisará ter uma atuação impecável para repetir o triunfo sobre o City, a quem derrotou por 4 a 3 em janeiro, e apontou aquela atuação como um padrão a ser perseguido.

"Precisamos estar no nosso melhor. Em alguns momentos estávamos no nosso melhor. É sobre fazer isso de novo e jogar 100% novamente. Eles são o melhor time da Inglaterra, se não o melhor time da Europa. É um grande jogo", afirmou.

Embora os gols marcados como visitante sejam um critério de desempate no mata-mata da Liga dos Campeões, Klopp garantiu não se preocupar com a possibilidade de ser vazado pelo poderoso ataque do Manchester City no Anfield Road.

"Esperar por não ser vazado contra o Man City não faz muito sentido. Não é como se houvesse uma maneira de se defender contra eles por 95 minutos. Você precisa de um goleiro fantástico, uma defesa fantástica e organização fantástica", comentou.

A tendência é de que Klopp escale o Liverpool com a seguinte formação nesta quarta-feira: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson; Milner, Henderson e Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino e Mané.