Klopp diz viver 'conto de fadas' no Borussia Dortmund

O treinador não esconde a empolgação com a possibilidade de fazer história neste sábado na decisão marcada para começar às 15h45 (de Brasília), depois de o clube ter se classificado de forma heroica diante do Málaga, nas quartas de final, e eliminado o poderoso Real Madrid na semifinal.

"A maneira que nos trouxe até aqui foi incrível. Nunca vou esquecer. Parece um conto de fadas. Porque tudo o que você acha que é impossível, o que você gostaria de realizar em seus sonhos, é um conto de fadas", ressaltou o comandante, que chegou no Borussia há cinco anos e festejou anteriormente o bicampeonato alemão com os títulos de 2011 e 2012.

E Klopp enfatizou que o Borussia não pode se dar por satisfeito com a chegada à final, apesar de o Bayern de Munique defender o favoritismo de quem atropelou Juventus e Barcelona para decidir o título e ainda ganhou o último Campeonato Alemão com espantosa facilidade. Ele disse que seus jogadores estão convictos de que "milagres são possíveis" e avisou: "Essa final é um marco, mas este não é o fim do caminho para nós".

O Borussia chega à final para tentar superar o favoritismo do Bayern, mas se for campeão não será a primeira vez que conquista a Europa. O clube também levou a Liga dos Campeões em 1997, quando também se sagrou campeão do Mundial Interclubes ao bater o Cruzeiro na final.