Klopp elogia Bayern e evita crítica a árbitro da final

"Eu vi o lance durante o jogo e estava certo de que merecia um segundo cartão amarelo. Mas, na história do futebol, já vimos árbitros cometerem erros piores do que esse. Se estivéssemos jogando com 11, contra 10, seríamos campeões? Não sei", minimizou o treinador.

Klopp evitou maiores comentários sobre o jogo e preferiu resumir suas declarações a um parabéns ao time rival. "Primeiro e mais importante, quero dar os parabéns ao Bayern de Munique porque eles venceram. Então, não acho importante falar sobre o que aconteceu durante o jogo", comentou. "Depois do jogo, você deve respeitar o resultado. E é isso o que vamos fazer agora".

Menos conformado com a derrota por 2 a 1, em Wembley, o zagueiro Mats Hummels não escondeu a decepção. "É difícil lidar com esta decepção agora, principalmente quando você sofre um gol aos 44 minutos do segundo tempo", lamentou o defensor. "No final, ficamos muito cansados e o Bayern soube tirar vantagem disso".

Um dos principais jogadores da final, o goleiro Weidenfeller disse ter ficado orgulhoso pela performance do Borussia neste sábado. "Estamos muito orgulhosos por propiciar um bom duelo. Demos o nosso melhor, mas não ganhamos. Estaremos de volta na próxima temporada", avisou.