Klopp garante Borussia Dortmund competitivo em final

"Nós sabemos o quão bom somos. Somos adversários desconfortáveis para qualquer equipe", afirmou Klopp, em entrevista à revista esportiva alemã Kicker, garantindo que o Borussia Dortmund será competitivo na final do torneio continental, que marcada para o dia 25 de maio no Estádio de Wembley.

O técnico do Borussia Dortmund, porém, reconheceu a bela campanha do Bayern na Liga dos Campeões e citou os duelos com Barcelona e Juventus, nas quartas de final, que foi vencido pelo placar global de 4 a 0. Mas garantiu que a decisão será um jogo equilibrado. "(Juventus e Barcelona) Não viam a hora que terminasse a partida", disse Klopp. "Isso não vai acontecer conosco", prometeu.

O Borussia Dortmund enfrentou o Bayern de Munique quatro vezes nesta temporada e não venceu nenhuma vez. O time perdeu na Supercopa da Alemanha por 2 a 1 e na Copa da Alemanha por 1 a 0 e conseguiu dois empates por 1 a 1 no Campeonato Alemão, vencido por antecipação pelo adversário.