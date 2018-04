Klopp pede que torcida do Liverpool tenha respeito pelo time da Roma

O técnico Jürgen Klopp pediu à torcida do Liverpool que tenha respeito pelo time da Roma, adversária da equipe inglesa nesta terça-feira, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. O clube inglês está sendo investigado pela Uefa por conta do incidente com o ônibus do Manchester City no duelo das quartas de final.

"Este é um clube de futebol e uma família tão fantásticos. Somos conhecidos no mundo todo pelo ambiente que criamos nos estádios. Então, não precisamos arremessar nada no ônibus da Roma. Por favor, mostrem respeito a eles", pediu o treinador, na entrevista coletiva desta segunda, véspera da partida.

A preocupação do treinador se deve ao comportamento da torcida no jogo anterior da Liga dos Campeões, no Anfield Road. Torcedores arremessaram garrafas, latas e sinalizadores no ônibus que levava o Manchester City até o estádio. A Uefa denunciou o clube inglês pelos atos da torcida. Klopp, no dia, disse estar "envergonhado" pelo comportamento da torcida.

"Somos oponentes apenas no gramado. Todo mundo sabe como é incrível a cidade de Roma e nem todos sabem como Liverpool é maravilhosa. E poderemos mostrar isso a todos em apenas 20 minutos", disse o treinador, referindo-se ao trajeto da delegação da Roma entre o hotel e o estádio, nesta terça.

Ele convocou a torcida para fazer uma bela festa no Anfield. "Nossos fãs conseguem criar uma das atmosferas mais especiais do mundo do futebol. Poderá ser ainda mais bonita do que contra o Manchester City. Vamos tentar. São momentos especiais e, se você não consegue curtir momentos como esse, há algo de errado com você", disse o técnico, se dirigindo aos torcedores do time inglês.

Sobre o rival, Klopp disse ver semelhanças entre as duas equipes, que eliminaram favoritos nas quartas de final. O Liverpool despachou o Manchester City com duas vitórias e a Roma bateu o Barcelona. Além disso, ambos perderam jogadores importantes no decorrer da temporada europeia.

"Perder Mo Salah não é fácil [para a Roma]. Nós perdemos Philippe Coutinho, o que também não foi nada divertido. Temos coisas em comum. A Roma tem o meu respeito e, se alguém acha que somos os azarões, quem liga?", disse o treinador. A outra semifinal vai reunir Real Madrid e Bayern de Munique.