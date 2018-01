Klopp reclama de calendário inglês antes de Liverpool fazer 2 jogos em 48 horas

As festividades de final de ano abarrotadas de partidas do Campeonato Inglês sempre foram vistas como grande sacada no mundo futebolístico. Mas nem todos os envolvidos parecem concordar com a ideia. É o caso de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool.

Preocupado com a dura sequência de jogos nos próximos dias, quando sua equipe enfrentará o Leicester no sábado, em casa, e o Burnley na segunda-feira, fora, Klopp reclamou nesta quinta do tradicional calendário inglês.

"Você não aprende com isto, você só aprende a aceitar isto", declarou o treinador, lembrando que o Liverpool teve a mesma sequência desgastante na temporada anterior, quando desafiou o Manchester City e o Sunderland em 48 horas. "É assim."

Para enfrentar o desafio, Klopp falou que é importante pensar jogo a jogo, sem refletir sobre a maratona. "Precisamos estar totalmente concentrados no Leicester e depois do jogo temos algumas horas para 'recolher nossos ossos' para ver quem está em condições de jogar contra o Burnley. Só aí definiremos a escalação."

Embora reticente com a sequência, o treinador garantiu que o Liverpool está mais preparado para enfrentá-la do que na temporada anterior, quando o elenco conviveu com uma série de lesões. "Depende sempre das contusões. E estamos realmente preparados. Não é como no último ano, quando não estávamos preparados para o período, com contusões em um momento errado."

Klopp, por fim, ponderou que o calendário é assim e não adianta lamentar. "É diferente. Não vamos choramingar com isto. Jogaremos contra o Leicester, jogaremos contra o Burnley e jogaremos contra o Everton (na próxima sexta, pela Copa da Inglaterra)."