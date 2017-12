Kluivert faz 3 e Barcelona goleia Enquanto o Real Madrid patinava em casa no Campeonato Espanhol, o Barcelona vivia uma tarde inspirada. No Nou Camp, goleou o Alavés por 6 a 1, com três gols do holandês Kluivert e um de Mendieta, Luis Enrique e Xavi. O Valencia jogou em casa e não tomou conhecimento do Athletic de Bilbao: fez 4 a 0 no primeiro tempo e acabou vencendo por 5 a 1. O destaque da partida foi o meia argentino Pablo Aimar, autor de dois gols e grandes jogadas. O atacante norueguês Carew também marcou dois gols. Fábio Aurélio, ex-lateral do São Paulo, fez o quinto numa cobrança de pênalti no início da segunda etapa. Tiko marcou para os visitantes. O La Coruña foi a Madri e derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1, com dois gols do atacante holandês Roy Makaay. Corino marcou para os donos da casa. Em Huelva, Recreativo e Betis empataram por 1 a 1. O Betis jogou 22 minutos com nove jogadores e 13 minutos com oito ? Varela, Fernandez e Filipescu foram expulsos. No outro jogo disputado neste sábado, Celta e Atlético de Madrid empataram sem gols em Vigo.