Koeman assume o Valencia e pede equilíbrio à equipe

O holandês Ronald Koeman, apresentado hoje como técnico do Valencia, assegurou que seu objetivo no clube será divertir uma "exigente torcida" e conquistar bons resultados. "Não gosto de falar de esquemas de jogo. O Valencia tem jogadores de qualidade e o fato de ter uma torcida exigente não é um problema. É preciso buscar o equilíbrio entre divertir o público e obter os resultados", destacou o ex-jogador do Barcelona, que assinou contrato para comandar o Valencia até junho de 2010. Koeman, cujo histórico como técnico inclui três títulos do Campeonato Holandês e um da Copa da Holanda, considera que "ainda é cedo" para falar do esquema tático que utilizará no Valencia, embora tenha antecipado que "no futebol é possível vencer com diferentes esquemas e são os jogadores os que fazem a diferença". "A partir de terça-feira vamos começar a analisar o que será melhor para o time", acrescentou Koeman, que não acompanhará o jogo contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol no estádio, mas que na terça-feira já estará no comando do Valencia contra o Rosenborg, pela Liga dos Campeões. "Tenho esperança de colocar o Valencia em seu devido lugar, que é entre os grandes na Espanha, e para isso necessito da ajuda de todos, da equipe, dos meios de comunicação e da torcida", sentenciou o holandês, que foi recebido no Estádio Mestalla por cerca de 100 torcedores, que cantaram seu nome e o aplaudiram.