Koeman é confirmado como novo técnico da seleção holandesa

Em crise, a seleção holandesa tem novo técnico. Nesta terça-feira, a Associação Holandesa de Futebol anunciou a contratação de Ronald Koeman, que teve passagem de sucesso pela equipe nacional como jogador, para ser o novo comandante da Holanda.

A entidade explicou ter assinado um contrato até 2022 com Koeman nesta terça. E, assim, aos 54 anos, ele terá a sua primeira oportunidade à frente de uma seleção, após passagens por diversos clubes da Holanda - Vitesse, Ajax, PSV Eindhoven e Feyenoord -, além de Benfica e Valencia e também dos ingleses Southampton e Everton.

Ele deixou o time de Liverpool em outubro, após um péssimo início no Campeonato Inglês, e estava desempregado desde então. No futebol holandês, porém, teve sucesso, tanto que venceu o torneio nacional em três oportunidades.

Com a camisa da seleção da Holanda, Koeman disputou 78 jogos e participou do grupo que conquistou o título da Eurocopa em 1988. Ele também foi convocado para o torneio continental disputado em 1992, além das edições de 1990 e 1994 da Copa do Mundo.

Após ser semifinalista da Copa do Mundo de 2014, garantindo o terceiro lugar da competição realizada no Brasil, a seleção holandesa não conseguiu sua vaga na edição de 2018 do torneio. E o fracasso veio na sequência da decepção de também não ter se classificado para a Eurocopa de 2016.

Koeman, então, tentará levar a Holanda a voltar a disputar a Eurocopa e a Copa do Mundo. O ex-jogador vai suceder Dick Advocaat, que assumiu o cargo interinamente em junho, após a demissão de Danny Blind.

A estreia de Koeman à frente da seleção holandesa será em 23 de março, na Amsterdam Arena, em amistoso contra a Inglaterra. Três dias depois, será a vez de a equipe encarar Portugal, em Genebra. Ele terá Kees van Wonderen como auxiliar técnico e Patrick Lodewijks como treinador de goleiros.